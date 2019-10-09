Разумков выступил за снижение проходного барьера в Раду

Разумкова считают, что барьер должен быть 3% или 2%. Фото: ТСН

Проходной барьер для партий в Верховную Раду следует снизить, считает председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Я считаю, что проходной барьер должен быть менее 5%. Это моя личная позиция. Каждая из фракций парламента будет иметь свою позицию", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина".

Разумков отметил, что Избирательный кодекс, на который президент Украины наложил вето, требует изменений, и народные депутаты доработают этот документ.

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"Мне кажется, лучше, когда все-таки проходной барьер будет меньше - 3% или 2%. Чтобы новые политические силы могли попасть в Раду. Каким будет этот показатель, мне сложно говорить, поскольку я не участвую непосредственно в работе группы по подготовке избирательного кодекса к рассмотрению", - сказал Разумков.

Над новым законом об особом статусе Донбасса начнут работать после встречи "нормандской четверки" - то есть Украины, России, Германии и Франции.