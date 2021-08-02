Разумков собирает Раду на внеочередное заседание в День Независимости

24 августа в Верховной Раде состоится торжественное заседание. Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Заседание состоится по случаю Дня Независимости Украины в 13:00. Распоряжение подписал председатель парламента Дмитрий Разумков.
Что именно планируют делать в стенах парламента - не сообщается. Что будет на повестке дня - также не разглашают.
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Президент Владимир Зеленский представил план празднования 30-летия независимости Украины. Праздничные мероприятия продлятся с 22 по 24 августа. В эти три дня по всей стране пройдет более 150 событий. В частности, 24 августа на центральной улице столицы состоится праздничный парад Вооруженных сил Украины. Запланированы мероприятия с участием представителей и техники всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров.
В этот же день состоится концерт итальянского певца Андреа Бочелли.
Вечером 24 августа на НСК "Олимпийский" начнется праздничное шоу "Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны", в котором примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, симфонический оркестр.
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