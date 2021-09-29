Разумков рассказал о своей охране

Охрану Разумкова не ужесточали. Фото: 24tv.ua

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал об изменениях в его охране.

"У меня сняли руководителя охраны, по непонятным для меня причинам", - сказал он и добавил, что у него работают те же охранники, которые работали с ним раньше. Охрану Разумкова ни ужесточали. Об этом политик сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Автомобиль у него не бронированный, добавил спикер.

Начальника охраны Разумкова поменяли по приказу Зеленского, считает политолог Тарас Березовец.

"Разумков близко сошелся с начальником своей охраны. Зеленский дал команду поменять его несколько месяцев назад. Тогда спикеру удалось отбить его, но теперь бодигарда убрали и приставили другого наблюдателя", - написал Березовец в своем Телеграмм-канале.

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10 сентября Разумков во второй раз заразился Covid-19 и находился на изоляции. Тогда ему начали менять охрану. "Для кого-то это, наверное, было бы давлением, а для меня - нет", сказал председатель ВР.