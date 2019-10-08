Разумков рассказал, когда возьмутся за закон об особом статусе Донбасса

"Инициатива будет исходит от Офиса президента", - Разумков. ФОТО: УНИАН

Над новым законом об особом статусе Донбасса начнут работать после встречи "нормандской четверки" - то есть Украины, России, Германии и Франции.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова".

Также он назвал парламент одной из главных площадок для разработки закона.

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"Инициатива будет исходить из Офиса президента. К нему присоединится Кабинет министров Украины, и самое главное - к этому процессу присоединится общественность. Это будет открытый процесс, который позволит сделать так, чтобы осталось как можно меньше вопросов к будущему закону", - сказал спикер.