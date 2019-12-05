Разумков прокомментировал слова Зеленского о роспуске Рады

Сейчас перспектив для роспуска парламента нет, говорит Разумков. Фото: УНІАН

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал слова президента Владимира Зеленского, что депутатов девятого созыва ВР "пора менять".

"Вам лучше об этом все же спросить у Владимира Александровича. Он сможет ответить, что он имел в виду. Зная его хорошее чувство юмора, думаю, он мог просто пошутить", - сказал Разумков в интервью "Новое время"

Он также ответил, верит ли в то, что ВР девятого созыва "продержится" пять лет.

"Не нужно верить или не верить. Нужно работать так, будто - в хорошем смысле - это последний день твоей работы", - сказал спикер.

"Будет это пять лет? Хорошо. Будет это меньше? Теоретически возможно. Только надо понимать, на основании чего будет раньше закончена каденция этой Рады. На сегодня перспектив для досрочного прекращения полномочий девятого созыва я не вижу. ВР работает эффективно, правительство есть, все есть", - заявил Разумков.

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Президент Владимир Зеленский в разговоре с подростками во время всеукраинского форума "Украина растет вместе со мной" заявил о том, что "уже пора менять и этих" депутатов Верховной Рады.