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понедельник, 14 сентября 2020 13:50

Разумков прокомментировал назначение Фокина через внучку

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Разумков прокомментировал назначение Фокина через внучку
Спикер не разделяет такие способы кадровой политики. Фото: bykvu.com

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя назначение Витольда Фокина первым заместителем председателя делегации в Трехсторонней контактной группе заявил, что пользуется другими механизмами подбора кадров.

"Если мы говорим о подходах формирования и подборе кадров, то я скажу так: я пользуюсь другими механизмами подбора кадров", - цитирует с брифинга спикера "Українська правда".

Разумков рассказал, что профильный комитет запланировал встречу с Фокиным, но у него почему-то не получилось прийти, потому встречу перенесли на неопределенное время.

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Внучка первого премьер-министра Витольда Фокина Мария говорит, что ее дед вошел в Трехстороннюю контактную группу после того, как она познакомила его с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Президент Владимир Зеленский назначил Фокина в состав украинской делегации в ТКГ в августе.

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