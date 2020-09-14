Разумков прокомментировал назначение Фокина через внучку

Спикер не разделяет такие способы кадровой политики. Фото: bykvu.com

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя назначение Витольда Фокина первым заместителем председателя делегации в Трехсторонней контактной группе заявил, что пользуется другими механизмами подбора кадров.

"Если мы говорим о подходах формирования и подборе кадров, то я скажу так: я пользуюсь другими механизмами подбора кадров", - цитирует с брифинга спикера "Українська правда".

Разумков рассказал, что профильный комитет запланировал встречу с Фокиным, но у него почему-то не получилось прийти, потому встречу перенесли на неопределенное время.

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Внучка первого премьер-министра Витольда Фокина Мария говорит, что ее дед вошел в Трехстороннюю контактную группу после того, как она познакомила его с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Президент Владимир Зеленский назначил Фокина в состав украинской делегации в ТКГ в августе.