Зеленский назначил Фокина в состав ТКГ

Зеленский назначил Фокина в ТКГ. Фото: Владимир Зеленский в Facebook

В состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) президент Владимир Зеленский ввел Витольда Фокина.

Он занимал пост премьер-министра Украины в 1990-1992 годах, сообщает Офис президента.

Соответствующий указ №327/2020 глава государства подписал 18 августа 2020 года.

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В документе указано, что Владимир Зеленский определил Витольда Фокина первым заместителем главы делегации по согласию.

Первый президент Украины, глава отечественной делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук допускает изменение места встреч ТКГ из-за ситуации в Беларуси. Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, будем искать другое место.