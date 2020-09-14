"Ермак мой друг детства" - внучка Фокина рассказала, как пристроила деда в ТКГ

Внучка первого премьер-министра Витольда Фокина Мария говорит, что ее дед вошел в Трехстороннюю контактную группу после того, как она познакомила его с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
"Я сама лично познакомила моего дедушку с Андреем Ермаком. Потому что это мой друг. И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим", - рассказала она в программе "Светская жизнь".
Внучка Фокина сказала, что ее дед не знал, что Ермак "друг детства".
"И Андрюше как раз нужна была помощь с ситуацией", - рассказала Мария Фокина.
"Он не любит прессу, но они нашли общий язык с Андрюшей, Андреем Борисовичем, как они могут закончить эту войну", - сказала внучка первого премьера.
С Ермаком Фокина дружит с 18 лет и видится "достаточно часто".
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Ранее Витольд Фокин в интервью strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений", нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос "особого статуса" Донбасса.
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