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Разумков прокомментировал идею сокращения депутатов в Раде

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Разумков прокомментировал идею сокращения депутатов в Раде
Разумков поддерживает сокращение нардепов до 300. Фото: УНИАН

Не все в парламенте поддерживают уменьшение количества народных депутатов.

"Не все с этим согласны", - отметил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сказал в эфире телеканала Kyiv LIVE.

Сам Разумков поддерживает такую ​​идею. Однако считает, что "уменьшение количества до 300 кардинально не повлияет на качество работы парламента".

Отвечая на вопрос о возможности введения в Украине двухпалатного парламента, председатель ВР отметил, что не считает это "невозможным вообще", но сейчас не видит в этом необходимости.

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"Давайте не забывать, что часть наших территорий является оккупированными и при принятии решений по любым изменениям в Конституцию нужно быть осторожными, чтобы не наделать плохих вещей", - отметил Разумков.

3 сентября 2019 ВР направила на заключение Конституционного суда президентский законопроект "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы) (№ 1017), которым предусмотрено сокращение с 450 до 300 количества народных депутатов.

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