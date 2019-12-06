Разумков - нардепам: "Уже звонят из регионов. Говорят - безобразие"

Разумков пристыдил депутатов. Фото: Николай Билокопытов, rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков упрекнул нардепам, что те в зале ведут себя "мягко говоря не как государственные деятели".

Это произошло на утреннем заседании парламента в пятницу.

Во время часа вопросов к правительству и выступления министра финансов Оксаны Маркаровой Разумков сделал замечание.

"О работе в зале. Уважаемые коллеги, даже звонят из регионов и говорят, что происходит безобразие. Когда выступает министр, а народные депутаты ходят и мягко говоря ведут себя не как государственные деятели.

Если это видно людям, то я надеюсь, что это будет понятно и вам - уважаемые коллеги из разных фракций и групп. Андрей Андреевич, Нестор Иванович (Шуфрич, фракция ОПЗЖ. - Gazeta.ua)", - обратился спикер.

"Я сейчас не пошутил (Разумков показал смартфон. - Gazeta.ua). Сейчас написали из Луганской области, позвонил человек. Попросила, чтобы председатель Верховной Рады обратился к народным депутатам. Чтобы они по другому относились к своим коллегам с министерств", - сказал Разумков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга народа" Бужанский подрался в Раде

Ранее спикер прокомментировал слова президента Владимира Зеленского, что депутатов девятого созыва ВР "пора менять". "Будет это пять лет? Хорошо. Будет это меньше? Теоретически возможно", - сказал он.