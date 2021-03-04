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четверг, 04 марта 2021 19:30

Разумков холодный. Люди за него не проголосуют

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Разумков холодный. Люди за него не проголосуют
Разумков занимает должность спикера парламента с августа 2019-го. Фото: Сергей Ковальчук

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков может собрать политическую команду. Но во главе с ним партия не выиграет.

Такое мнение в интервью журналу "Країна" высказал журналист и политический обозреватель Леонид Швец.

"Дмитрий Разумков слеплен не из лидерского теста. Это человек второго-третьего плана. Иногда в чем-то полезен, может находить компромиссы. Такой в команде нужен. Зеленский - горячий, с харизмой. А Разумков холодный. Не может вести за собой. Может создать проект, в котором будет участвовать как один из учредителей. К этому идет. У нас страшный дефицит людей с клепкой в ​​голове. Он соберет команду. Это может быть партия, в которой будет серым кардиналом. Но фронтменом должен быть другой, иначе люди не проголосуют. Разумков - политический функционер, а не лидер", - отметил Швец.

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На вопрос, кто мог бы быть перспективным и современным, обозреватель ответил: "Сейчас его нет. Все - либо сбитые летчики, либо парни с непонятными амбициями".

"Сейчас есть высокий общественный запрос на новое. Придут и со стороны национал-патриотических демократических сил, и со стороны условной уже не пророссийской, но "русской" партии Украины. Это говорит о том, что в Украине страшный дефицит лидеров. Люди ищут их повсюду. Вспомните, как говорили об Олеге Сенцове", - добавил Швец.

Дмитрий Разумков занимает должность спикера парламента с августа 2019-го. По данным опроса КМИС, ему доверяют 26,6% украинцев. Не доверяют - 28,6%.

Интервью Леонида Швеца ищите в журнале "Країна" от 4 марта.

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04
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