Расследование по Савченко завершили - СМИ

Дело в отношении нардепа Надежды Савченко и Владимира Рубана передадут в суд. Фото: УНИАН

Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины завершили расследование уголовного производства в отношении нардепа Надежды Савченко и председателя организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Дело передадут в суд. Об этом сообщают "Украинские новости".

СМИ ссылается на источник в правоохранительных органах.

По его словам, подозреваемым и их адвокатам разрешили ознакомиться с материалами дела, после чего его передадут в суд для рассмотрения по существу.

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Надежду Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержению конституционного строя. По версии следствия, она сговорилась с главарями боевиков ДНР. Соучастником называют бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Задержали 22 марта. С тех пор Савченко находится в следственном изоляторе СБУ.