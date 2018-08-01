Расследование по Савченко завершили - СМИ

Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины завершили расследование уголовного производства в отношении нардепа Надежды Савченко и председателя организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Дело передадут в суд. Об этом сообщают "Украинские новости".
СМИ ссылается на источник в правоохранительных органах.
По его словам, подозреваемым и их адвокатам разрешили ознакомиться с материалами дела, после чего его передадут в суд для рассмотрения по существу.
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Надежду Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержению конституционного строя. По версии следствия, она сговорилась с главарями боевиков ДНР. Соучастником называют бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.
Задержали 22 марта. С тех пор Савченко находится в следственном изоляторе СБУ.
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