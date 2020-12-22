Рассказали, что планирует рассмотреть Рада в январе

В марте 2021 года запланирована традиционная индексация пенсий и доплаты пенсионерам, достигшим 75 лет. Фото: president.gov.ua

С января 2021 года Верховная Рада планирует вернуться к рассмотрению и принятию законопроектив по налоговой амнистии, создание Бюро экономической безопасности, реформы Службы безопасности и о локализации.

Об этом сообщил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на пресс конференции.

"Конечно, мы большие реформы также отложили немножко, уже хотим в январе вернуться и таким ударным темпом это принять. Это амнистия капитала так называемая налоговая амнистия. Это создание Бюро экономической безопасности, это законопроект о реформе СБУ, это локализация, которая тоже, фактически , ко второму чтению подготовлена, есть очень большое сопротивление со стороны европейских партнеров, но я думаю, что учитывая настроения в зале, мы все же проголосуем локализацию и будем иметь преференции для украинских компаний", - рассказал он.

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По словам первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, в марте запланирована традиционная индексация пенсий и доплаты пенсионерам, достигшим 75 лет.

"Всегда актуально судебная реформа в этой стране, к сожалению, пока. Поэтому и мы тоже будем к ней как-то приближаться. И буквально вчера рабочая группа под руководством председателя Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Монастырского зарегистрировала законопроект о реформе Конституционного Суда, о регламенте работы, кворум и так далее. Это тоже, я думаю, будет в ближайшие недели приниматься", - сказал Корниенко.

Во вторник, 22 декабря, в центре Киева на площади Независимости продолжается многотысячная акция предпринимателей "Налоговый майдан", которая началась 15 декабря. Требуют, в частности, отменить запрет на предпринимательскую деятельность при жесткого карантина с 8 по 24 января 2021 года.