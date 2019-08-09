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пятница, 09 августа 2019 03:27

Раскола в "Слуге народа" нет - Разумков

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Раскола в &quot;Слуге народа&quot; нет - Разумков
Разумков рассказал о партии "Слуга народа". Фото: ТСН

В будущей фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде нет и не может быть никакого раскола, за который некоторые почему-то принимают так называемые "партийные дискуссии"

"Я ничего плохого в дискуссии не вижу. Надо обсуждать, а затем, приняв решение, идти с ним к обществу и в Верховную Раду. Несмотря на то, что говорят о "расколе" – это некорректно. Ведь партийная дискуссия была раньше, и она есть сейчас", – заявил лидер партии Дмитрий Разумков в интервью BBC News Украина.

По мнению Разумкова, публичные дискусии – это совершенно нормальное явление. Ему кажется странным тот факт, что эти дискуссии принимают за признаки раскола во фракции.

"У меня очень хорошие отношения с Русланом Стефанчуком. Дискуссии не вредят партии, не вредят обществу или государству", – добавил Разумков.

Более того, Разумков предположил, что в будущем публичные партийные дискуссии будут проводиться в офисе или телеэфирах – он назвал это новым подходом в политике.

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Кресло вице-спикера в Раде может занять кандидат от оппозиции. Однако Разумков сразу оговорился, что СН при рассмотрении кандидатуры вице-спикера не будет голосовать за лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и лидера "Европейской солидарности", экс-президента Украины Петра Порошенко.

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