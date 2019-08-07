Медведчука в президии Верховной Рады не будет

Дмитрий Разумков предложил оппозиционным партиям должность вицеспикера. Фото: glavcom.ua

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков предложил оппозиционным партиям выдвинуть кандидатов на должность вицеспикера Верховной Рады.

"Было бы корректно, чтобы не мы, а оппозиция между собой определилась, кто какую на какую позицию будет претендовать. Это логично, правильно, демократично", - заявил Разумков в эфире телеканала "112 Украина".

Если все 4 оппозиционные фракции выдвинут своих претендентов, то не исключено, что по этим кандидатурам состоится голосование.

Сопредседатель "Оппозиционного платформы - За жизнь" Вадим Рабинович заверил, что их фракция не будет выдвигать на должность вицеспикера своего лидера Виктора Медведчука.

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"Этот вопрос я обсуждал с Виктором Медведчуком, и председатель политсовета нашей партии не займет кресло в президиуме Рады - он сосредоточится на партийной работе", - говорит Рабинович.

Добавил, что в "ОПЗЖ" есть "много достойных кандидатов" на предложенные должности.

Высказывания лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука будут изучать на предмет наличия в них признаков поддержки сепаратизма. В центре внимания специалистов будут слова, сказанные украинскими политиками 18 июля текущего года.