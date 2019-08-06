Суд проверит Бойко и Медведчука на "антиукраинскость"

Бойко и Медведчука проверят. Фото: Первый канал

Высказывания лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука будут изучать на предмет наличия в них признаков поддержки сепаратизма.

В центре внимания специалистов будут слова, сказанные украинскими политиками 18 июля текущего года. Видеозапись с этим материалом предоставила Служба безопасности Украины, сообщает Лига.

2 августа Шевченковский районный суд Киева одобрил проведение лингвистической экспертизы. Это поручено сделать Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

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18 июля Медведчук и другой лидер ОПЗЖ, Юрий Бойко, провели пресс-конференцию в Санкт-Петербурге.