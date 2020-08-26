Расклейка пожарными рекламы "Слуги народа": ДСНС начала проверку

Проверят спасателей, которые расклеивали борды "Слуги народа". Фото: ДСНС

Проверку злоупотребления служебным положением спасателями начали в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ДСНС) Николаевской области.

Они накануне расклеивали на билборде рекламу партии "Слуга народа". О проверке сообщает общественная организация "Опора" со ссылкой на ответ ДСНС.

"По правилам этического поведения [...] работникам ДСНС запрещено использовать свое служебное положение в политических целях, в том числе для привлечения других лиц к участию в предвыборной агитации", - заявили в "Опорі".

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Как заявил и. о. начальника управления по области Николай Панасенко, что служебное расследование установит причины и обстоятельства этого случая. Он пообещал сообщить об итогах проверки.

20 августа в поселке Казанка Николаевской области спасатели 17-й спасательной части расклеивали агитационную рекламу "Слуги народа" к местным выборам. Пожарные использовали служебный автомобиль с лестницей. Впоследствии на ситуацию отреагировал народный депутат Игорь Негулевський, избранный по 130-му округу от СН. Он заявил, что не считает действия пожарных нарушением. По его словам, в отдаленных райцентрах для пожарных это один из способов заработка.