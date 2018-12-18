Рада включила в повестку дня продолжение земельного моратория

В Украине обрабатывается более 32 млн га. Фото: day.kyiv.ua

Парламент включил в повестку дня сессии законопроекты о продлении запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Это предложение поддержали 235 народных депутатов.

Таким образом они запланировали рассмотрение 16 альтернативных законопроектов об изменениях в Переходные положения Земельного кодекса в части продления моратория.

Спикер Андрей Парубий надеется, что этот вопрос парламент сможет рассмотреть в четверг, 20 декабря.

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Общая площадь земель в Украине - более 60 млн га. Из них около 70% - это земли сельскохозяйственного назначения, из которых ежегодно обрабатывается более 32 млн га. Для сравнения, в Польше под сельскохозяйственное назначение задействована вдвое меньше площадь - около 14 млн га. В Германии - 12 млн га. В Украине - наибольшее количество черноземов в мире - 28 млн га.