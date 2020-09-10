Рада в ближайшее время примет решение относительно Беларуси - Разумков

Украина принципиально, чтобы Беларусь была демократической, свободной и независимой, говорит спикер. Фото: @verkhovna.rada.ukraine

На следующей неделе Верховная Рада Украины должна рассмотреть проект заявления по событиям в Беларуси. Об этом сказал спикер Дмитрий Разумков на зарубежной встрече с литовским коллегой Викторасом Пранцкетисом.

"Надеюсь, что в начале пленарной неделе этот вопрос будет вынесен в зал, мы сможем его обсудить и принять взвешенное, правильное решение, которое будет отстаивать суверенитет и независимость Беларуси", - сказал Разумков.

"Позиция Украины неоднократно озвучивалась и вполне отражает соответствующую политику других демократических государств. Выборы должны быть честными и признанными как внутри государства, так и за его пределами. Украина принципиально, чтобы Беларусь была демократической, свободной и независимой.

К сожалению, Украина ощутила на себе, к чему могут привести события, которые мы наблюдаем сегодня в Беларуси - седьмой год подряд на востоке нашего государства продолжается вооруженная агрессия, есть оккупированные территории на Донбассе и в Крыму. Поэтому я искренне желаю белорусскому народу, чтобы им удалось не допустить подобного на своей территории", - цитирует Разумкова сайт украинского парламента.

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Разумков поблагодарил Литву за помощь в лечении 282 украинских военнослужащих, что ранены в результате агрессии России, а также за поддержку в восстановлении школы в Авдеевке.

На заседании Верховной Рады Украины в пятницу ряд народных депутатов в знак солидарности с протестующими против режима Лукашенко белорусами пришли с бело-красно-белыми флагами. 9 августа в Беларуси проходили выборы президента. По данным тамошней ЦИК, 80,1% получил Александр Лукашенко, а его соперница Татьяна Тихановская - 10,1%. Это вызвало волну массовых протестов, которые продолжаются четвертую неделю. Власть применяет по отношению к белорусским гражданам насилие. При этом Лукашенко остается лицом, исполняющим обязанности президента Беларуси. ЕС не признал результатов выборов в Беларуси.