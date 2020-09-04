Депутаты решили поддержать белорусов бело-красно-белыми флагами. ОПЗЖ устроила провокацию

На утреннем заседании Верховной Рады Украины в пятницу ряд народных депутатов в знак солидарности с протестующими против режима Лукашенко белорусами пришли с бело-красно-белыми флагами.

К трибуне вышли представители "Слуги народа", "Европейской солидарности", "Батькивщины", "Голоса".

"Ровно 29 лет назад над зданием Верховной Рады Украины был поднят сине-желтый флаг. Верим, что в ближайшее время над парламентом Беларуси поднимется бело-красно-белый флаг. Сябры, Украина с вами. Сегодня вы боретесь уже не просто за демократию и свободу Беларуси, а за само существование вашей страны.

Диктатор Лукашенко сливает Беларусь Путину, этого нельзя допустить", - сказал нардеп Алексей Гончаренко.

"Когда мой сосед, белорусский народ, выходит на улицу защищать свободу, то я вижу перед глазами Михаила Жизневского - белоруса, погибшего на Майдане, защищая украинскую свободу.

Я вижу Александра Тарайковского, который в августе этого года погиб в Минске, защищая белорусскую свободу.

Независимо от нашей партийной, фракционной принадлежности мы должны стоять вместе с белорусским народом, защищая свободу", - сказала депутат от "Слуги народа" Лиза Ясько.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ад медведчуковских и мураевских телеканалов показали в одном видео

"Не может быть ситуации, когда в центре Европы есть страна, в которой не признаны выборы. Когда в центре Европы остается режим, который разговаривает со своими гражданами путем насилия и позора. Не может быть ситуации, когда те, кто расстреливал на улицах Украины людей, сегодня их опыт используется в Беларуси.

И не может быть ситуации, когда Российская Федерация, которая присылала сюда своих наемников и дальше присылает на Донбасс, которая оккупировала Крым, теперь позволить им сделать то же в Беларуси. И как бы ни бесились сторонники диктаторских режимов в Украине, которые верой и правдой служили Януковичу, все равно победит белорусский народ, так же, как победил украинский", - сказал Сергей Соболев от "Батькивщины".

В это время на балкон вылез нардеп из прокремлевской ОПЗЖ Илья Кива с красно-зеленым флагом.

Ему начали кричать из зала "Позор".

После этого спикер Дмитрий Разумков сказал: "Пожалуйста, флаги уберите, с трибуны в том числе. Илья Владимирович, символика государства Украина должна быть".

На что Кива начал кричать с балкона.

Также Разумков требовал снять бело-красно-белый флаг с парламентского президиума.

"Это мое рабочее место", - сказал спикер.

9 августа в Беларуси проходили выборы президента. По данным тамошней ЦИК, 80,1% получил Александр Лукашенко, а его соперница Татьяна Тихановская - 10,1%. Это вызвало волну массовых протестов, которые продолжаются четвертую неделю. Власть применяет по отношению к белорусским гражданам насилие. При этом Лукашенко остается лицом, исполняющим обязанности президента Беларуси. ЕС не признал результатов выборов в Беларуси.