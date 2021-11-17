Рада разобралась с работой Бюро экономбезопасности

Верховная Рада приняла закон о реализации отдельных положений Бюро экономической безопасности.

"За" проголосовали 296 народных депутатов. Поддержали фракции "Слуга народа", "Батькивщина", "Голос", группы "Доверие" и "Партия "За будущее".

Закон определяет ответственность служащих Бюро за правонарушения по дисциплинарным уставам, административную ответственность за незаконное использование наименования и признаков принадлежности к БЭБ, пишет ZN.UA.

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Ввели ответственность за невыполнение определения следственного судьи и закрепили полномочия для оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования уголовных правонарушений, отнесенных к подследственности Бюро.

Также увеличили штраф за уклонение от налогов, сборов и платежей до 85 - 119 тыс. грн.

В марте президент подписал закон о Бюро экономической безопасности.

20 августа Кабинет министров назначил Вадима Мельника председателем ведомства.

БЭБ должно заменить налоговую милицию Государственной фискальной службы. Следователи СБУ и Нацполиция не будут расследовать экономические преступления. Это будет компетенция Бюро. В частности, уклонение от уплаты налогов, подделка документов и ценных государственных бумаг, мошенничество с налогом на добавленную стоимость и финансовыми ресурсами, незаконная приватизация государственного или коммунального имущества.

В проекте госбюджета на 2022 год планируют выделить 622 млн. Наберут до 4 тыс. человек. Зарплаты будут от 40 тыс. грн.