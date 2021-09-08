Рада провалила обращение к США - "за" всего 24 депутата

После голосования спикер Разумков закрыл внеочередное заседание.

Верховная Рада провалила проект постановления народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко об обращении к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО - MNNA.

За проголосовали 24 депутата.

"Предоставление США статуса основного союзника вне НАТО не предусматривает гарантий безопасности по защите партнеров в случае вооруженного нападения на них. Украина является европейским государством, которое на законодательном, конституционном уровне четко обозначила свой евроатлантический курс и ставит целью полноправное членство в НАТО", - сказал перед голосованием председатель Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Депутат сообщил, что проект постановления не получил необходимого количества голосов членов Комитета в поддержки.

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"И те, кто выступают "за", и те, кто "против", немного манипулируют понятиями и фактами. На самом деле нет никакого ограничения, что страна, которая имеет статус MNNA, могла идти в НАТО. Но это действительно для тех, кто не хочет видеть нас в НАТО, это будет лишний аргумент.

Разговоры о том, что оборонная сделка, которая у нас есть, а она только рамочная или статус партнера НАТО с расширенными возможностями, дает большие возможности, чем статус MNNA - тоже неправда.

Те, кто говорят, что этот разговор неуместен, я напоминаю, что эти подписи, я кстати подписал этот подписной лист .. Этот подписной лист появился в мае, когда к сожалению наша власть качалась, не понимая куда она направляется - нужно нам ПДЧ, нужно нам НАТО без ПДЧ или другое. Сейчас, слава Богу, по крайней мере на словах наша власть не шатается.

Никто нам этого статуса (MNNA. - Gazeta.ua) не предоставит. Американцы дали нам это понять, к сожалению, совершенно четко, хотя и неофициально. Был такой легендарный спикер Верховной Рады, у которого была любимая поговорка "Зачем его пихать, если оно не лезет?". Оно, к сожалению, не лезет.

Никто за нас воевать не будет. Будем мы в НАТО, получим статус MNNA - мы должны заботиться сами о себе. И делать все, чтобы нам предоставили возможную помощь все наши партнеры, включая США", - сказал депутат от "Голос", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Впоследствии спикер Дмитрий Разумков объявил внеочередное заседание ВР закрытым.

6 сентября нардеп Гончаренко сообщил, что подал подписи о проведении внеочередного заседания Верховной Рады по рассмотрению обращения к Конгрессу США для предоставления Украине статуса основного союзника США вне НАТО - MNNA. Парламента надо заниматься реформами, заявила посол Украины в США. В Кабинете министров назвали проект постановления диверсией.