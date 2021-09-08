Монобильшинство не будет голосовать за постановление о США, в правительстве ее назвали диверсией против Украины

Курс в НАТО записан в Конституции, есть дорожная карта, напомнили во фракции "СН". Фото: Андрей Нестеренко, rada.gov.ua

Фракция "Слуга народа" не будет голосовать за проект постановления об обращении к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО - MNNA. Об этом в среду в кулуарах заявил председатель фракции Давид Арахамия.

"После визита в США было много консультаций на эту тему. Вчера госпожа посол Маркарова высказала свое мнение, многие эксперты, министр иностранных дел, госпожа Стефанишина. И по состоянию на сейчас мы склоняемся к тому, что мы не будем поддерживать это постановление", - сказал депутат.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила о постановлении, которое зарегистрировал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко: "С точки зрения имиджа страны такая инициатива, за считанные дни после встречи двух лидеров, выглядит как сознательная и недальновидная политическая диверсия".

"Этот вопрос, уверена, будет использован российской пропагандой как пример новых колебаний Украины. Слишком долго Украина была непредсказуемым и непоследовательным партнером, что только вредило нашим отношениям с Альянсом. Пришло время действий, а не громких слов или знаковых статусов. Тем более, когда речь идет о статусе созданном для стран, которые в силу своего географического расположения не могут претендовать на членство в НАТО и не имеют подобных амбиций", - сообщила чиновник.

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"Мы не будем поддерживать это постановление, но мы приедем (на заседание. - Gazeta.ua) конечно, свое мнение доведем к нашим избирателям. Для рядовых граждан это очень просто выглядит - статус союзника вне НАТО был изначально создан для того, чтобы предоставить от США странам, которые не могут быть в НАТО, предоставить им толчок и сигнал, что они могут быть в статусе союзников.

Но в Украине иная ситуация. В Конституции написано, что мы движемся в НАТО, у нас есть дорожная карта, каким образом мы должны попасть. Мы делаем много реформ и изменений для того, чтобы быть совместимыми с НАТО.

То есть это не наш статус, нам нужно другое", - сказал Арахамия и добавил о "рисках".

"Есть ряд людей в США, которые не хотят давать Украине мощный сигнал о НАТО. И как только мы им сами фактически подарим возможность сказать - вот мы вам даем этот статус... Поэтому мы не будем поддерживать", - заявил депутат.

6 сентября нардеп Гончаренко сообщил, что подал подписи о проведении внеочередного заседания Верховной Рады по рассмотрению обращения к Конгрессу США для предоставления Украине статуса основного союзника США вне НАТО - MNNA. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве заседание на 8 сентября.