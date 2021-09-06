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понедельник, 06 сентября 2021 15:16

В Раде хотят обратиться к конгрессу

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В Раде хотят обратиться к конгрессу
Статус MNNA не мешает Украине идти в НАТО, пишет Гончаренко.

Верховная Рада на внеочередном заседании рассмотрит обращение к конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA). Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Facebook.

Ориентировочно внеочередная сессия состоится в четверг, заявил нардеп.

Гончаренко сообщил, что подал подписи о проведении внеочередного заседания по рассмотрению проекта постановления.

"Статус MNNA не мешает Украине идти в НАТО. И голосование за мой проект обращения в Раде будет важным сигналом для России и мира о нашем цивилизационном выборе. Также предоставление Украине статуса MNNA продемонстрирует Кремлю, что Украина является ключевым союзником США в Восточной Европе", - заявил Гончаренко.

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Стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции.

В прошлом году Украина получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО. Это предусматривает более широкий обмен информацией.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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Дата
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