Раду созывают на внеочередное заседание - для обращения к США

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Статус MNNA не мешает Украине идти в НАТО, заявлял депутат .

На повестке дня - проект постановления об обращении о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО.

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