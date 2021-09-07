Раду созывают на внеочередное заседание - для обращения к США

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания 8 сентября.
На повестке дня - проект постановления об обращении о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО.
Заседание собирают по требованию 153 депутатов.
Постановление зарегистрировал депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
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Статус MNNA не мешает Украине идти в НАТО, заявлял депутат.
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