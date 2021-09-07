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Не надо проситься в союзники США - посол Украины

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Не надо проситься в союзники США - посол Украины
США - стратегический партнер Украины, напомнила посол. Фото: Facebook.com/oksana.markarova

Статус основного союзника США вне НАТО - MNNA - это статус для стран, которые не планируют/не могут в силу политических или географических причин вступить в НАТО. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова. Дипломат обратилась к депутатам, которые завтра на внеочередном заседании будут рассматривать обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса MNNA.

Инициатором проекта постановления является народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Украина определилась, что наша цель - членство в НАТО. Это единственное системное и институциональное решение для безопасности нашей страны и это записано в нашей Конституции.

Украина имеет статус - мы EOP партнер НАТО. Этот статус дает нам большие возможности как усиленного сотрудничества с НАТО, так и улучшения нашей интероперабельности и развития способностей", - напомнила депутатам посол.

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"США - стратегический партнер, который не только активно помогает нам развивать наши способности, предоставляет средства и оружие, включая летальное оборонное, но с которым во время визита президента Зеленского мы только что подписали сильное Рамочное Соглашения между МО Украины и Пентагоном по стратегическим основам оборонного партнерства. Оно является стартом для выхода нашего оборонного партнерства на новый уровень и открывает двери к конкретным крупным проектам, над которыми МО и МИД уже начало работу. И именно такого типа двусторонними соглашениями заключаются стратегические партнерства с США - как членов НАТО, так и других" , - отметила Маркарова.

"А поддержка парламента как раз нужна в продвижении реформ и голосовании за законы, которые Украине нужно осуществить для активного продвижения вперед к НАТО", - заявила посол.

6 сентября нардеп Гончаренко сообщил, что подал подписи о проведении внеочередного заседания Верховной Рады по рассмотрению обращения к Конгрессу США для предоставления Украине статуса основного союзника США вне НАТО - MNNA.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве заседание на 8 сентября.

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Дата
07
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