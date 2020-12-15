Рада продлила на год "особый статус" Донбасса. Как голосовали

Верховная Рада на год продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. За это проголосовали 304 народных депутата.

"За" голосовали фракции "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность", группы "Партия "За будущее" и "Доверие".

Ноль голосов "За" - "Батькивщина" и "Голос".

Законопроектом предлагается пролонгировать действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до 31 декабря 2021 включительно.

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Во фракции "Слуга народа" заявили, что данное решение нужно, чтобы продолжался переговорно-дипломатический путь урегулирования конфликта на Донбассе, сообщает "Українська правда"

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО Верховная Рада приняла в сентябре 2014-го. Сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части по выводу всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

Впоследствии ВР продолжала на год срок действия этого закона.

На Донбассе прошедшие сутки зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. 7-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.