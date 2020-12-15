Беспокойные сутки на Донбассе: в штабе рассказали подробности

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

На Донбассе за прошедшие сутки, 14 декабря, на участках ответственности наших бригад зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Возле Шумов враг дважды вел неприцельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и подствольных гранатометов. Впоследствии противник активизировался и вблизи Авдеевки и Песок, где в направлении наших позиций оккупанты совершили по несколько выстрелов из стрелкового оружия, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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"Все огневые провокации противника не имели угрозы для украинских воинов, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток, 15 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации открыли неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи украинских позиций в пригороде Авдеевки. Угрозы для наших воинов не было, поэтому огонь они не открывали.

12 декабря двое военнослужащих одной из механизированных бригад получили легкие вторичные ранения. Состояние раненых удовлетворительное, им оказана медицинская помощь.