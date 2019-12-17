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вторник, 17 декабря 2019 12:05

Рада приняла закон о "Пласте" с замечаниями Зеленского

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Рада приняла закон о &quot;Пласте&quot; с замечаниями Зеленского
Национальная скаутская организация "Пласт" была создана в 1911 году. Фото: unn.com.ua

Верховная Рада приняла в целом законопроект о государственном признании национальной скаутской организации "Пласт" с предложениями президента.

Документ №0976 поддержали 316 народных депутатов.

Президент предлагал не указывать "Пласт" как единую скаутскую организацию, поскольку в реестре существует ряд других скаутских организаций.

После первого чтения комитет изменил название законопроекта на более объединяющее - "О признании пластового движения и особенности государственной политики поддержания пластового скаутского движения". Также изъяли нормы, которые нарушали принципы равенства общественных организаций.

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Верховная Рада проголосовала за закон о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации "Пласт" 30 мая. Документ предусматривал внесение изменений в закон "О культуре" и закон "О внешкольном образовании" с целью определения формата государственной поддержки "Пласта".

3 сентября президент Зеленский ветировал законопроект о "Пласте". Он вернул документ в Раду на доработку со своими правками. В частности, Зеленский предложил доработать указанный закон с целью определения основ государственной поддержки развития "Пласта".

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