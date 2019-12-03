Рада приняла постановление о предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО. Фото: eurosolidarity.org

Парламент принял постановление о Заявлении Верховной Рады Украины "Об первоочередных шагах обеспечения евроатлантической интеграции Украины - приобретение полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора" №2327. "За" проголосовали 284 народных депутата.

Автор проекта постановления, лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко после голосования заявил, что принято решение полностью соответствует национальным интересам Украины, передает пресс-служба "Европейской Солидарности".

"Сегодня объединяется политическая воля парламента, президента, потому что он, к счастью, отметил необходимость плана действий по членству в НАТО. И мне очень приятно, что и постановление, которое сначала вызвало огромную критику, в конце концов набрало почти конституционное большинство голосов ", - подчеркнул Порошенко.

Это решение отражает волю украинского народа, абсолютным большинством поддерживает членство Украины в НАТО, а также полностью соответствует Конституции Украины, которая напрямую требует от всех ветвей работать для будущего членства в НАТО, - отметил Порошенко.

"И сегодняшнее заявление большого моего друга и большого друга Украины генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга также подтверждает о том, что двери НАТО открыты. План действий по членству будет фиксировать украинские обязательства проводить реформы в секторе обороны и безопасности - и обязательства стран-членов НАТО принять Украину после выполнения необходимых условий", - подчеркнул Порошенко.