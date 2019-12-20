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пятница, 20 декабря 2019 17:36

Рада отложила рынок земли. Но мы и дальше будем требовать референдум - Нацкорпус
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Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта о снятии моратория на продажу сельскохозяйственной земли на 2020 год из-за протестов аграриев и патриотов.

Об этом заявили представители партии "Национальный Корпус" во время акции против рынка земли, проходившей под стенами ВРУ, и на официальном сайте политсилы.

  В "Национальном Корпусе" заявили, что прекращать протесты они не собираются и дальше будут требовать референдум, касающийся вопросу рынка земли
В "Национальном Корпусе" заявили, что прекращать протесты они не собираются и дальше будут требовать референдум, касающийся вопросу рынка земли

"Благодаря твердой позиции "Национального Корпуса", аграриев и общественных организаций "слугам народа" не удалось провести земельную реформу в этом году. Они думали, что украинских аграриев и обычных крестьян некому защитить. Мы показали, что это не так", - заявили в Нацкорпусе.

  В "Национальном Корпусе" заявили, что прекращать протесты они не собираются и дальше будут требовать референдум, касающийся вопросу рынка земли
В "Национальном Корпусе" заявили, что прекращать протесты они не собираются и дальше будут требовать референдум, касающийся вопросу рынка земли

Представители партии считают, что президент Владимир Зеленский протесты аграриев игнорирует. По их мнению, это демонстрирует его неготовность к диалогу и к проведению обещанного референдума.

  В "Национальном Корпусе" заявили, что прекращать протесты они не собираются и дальше будут требовать референдум, касающийся вопросу рынка земли
В "Национальном Корпусе" заявили, что прекращать протесты они не собираются и дальше будут требовать референдум, касающийся вопросу рынка земли
  В "Национальном Корпусе" заявили, что прекращать протесты они не собираются и дальше будут требовать референдум, касающийся вопросу рынка земли
В "Национальном Корпусе" заявили, что прекращать протесты они не собираются и дальше будут требовать референдум, касающийся вопросу рынка земли

"За все время протестов аграриев под Верховной Радой президент ни разу к ним не вышел, не обратился, а не выслушал. Зеленский, который обещал провести всеукраинский референдум по поводу открытия рынка земли, не захотел даже 5 минут поговорить с крестьянами и фермерами, чтобы услышать их точку зрения. Власть испугалась, потому что, пожалуй, впервые со времени избрания почувствовала реальное сопротивление населения", - прокомментировали в партии.

  В "Национальном Корпусе" заявили, что прекращать протесты они не собираются и дальше будут требовать референдум, касающийся вопросу рынка земли
В "Национальном Корпусе" заявили, что прекращать протесты они не собираются и дальше будут требовать референдум, касающийся вопросу рынка земли

В "Национальном Корпусе" добавили, что, несмотря перенесение рассмотрение законопроекта, в следующем году власть вернется к вопросу рынка земли, поэтому прекращать протесты они не собираются и дальше будут требовать референдум.

"Акции по перекрытию дорог продолжаются во Львове, Ровно, Одессе и других городах. Мы продолжаем требовать референдум. Власть должна услышать людей, которые работают на земле", - заявили в партии.

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20
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