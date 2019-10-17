Рада определяет гонорары для обличителей коррупции – онлайн

Сегодня Рада будет работать в пленарном режиме полный день. Фото: lb.ua

Сегодня парламент начнет работу с законопроекта об обличителях коррупции - он предусматривает 10% от нанесенного государству ущерба за сообщение о факте взяточничества.

В зале зарегистрировался 361 народный депутат.

Во втором чтении парламентарии планируют рассмотреть неотложные президентские законопроекты об управлении безопасностью автодорог, о контроле за государственными выплатами. А также проекты законов о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и обнародовании депутатских запросов.

Кроме того, к первому чтению подготовлены президентский и альтернативный законопроекты о деятельности Государственного бюро расследований.

Нардепы намерены усилить ответственность за закупку за счет бюджетных средств заведомо некачественных лекарств. Ввести новые воинские звания сержантского и старшинского состава ВСУ.

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Глава "Слуги народа" Давид Арахамия собирается созвать специальное заседание фракции. На нем собираются обсудить вопрос о переговорах в Минске и урегулирования ситуации на Донбассе.