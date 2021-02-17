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среда, 17 февраля 2021 11:49

Рада одобрила постановление о Революции достоинства - это один из ключевых моментов становления государства

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Верховная Рада приняла заявление к 7-й годовщине Евромайдана и Революции достоинства.

Проект постановления №2739 поддержали 295 народных депутатов. "За" проголосовали все политсилы парламента, кроме партии кума Путина "Оппозиционной платформы - За жизнь".

 

Перед голосованием Соломия Бобровская из "Голоса" призвала политиков, которые не уважают Украину и Революцию достоинства, уехать из страны.

"До сих пор помню глаза отца Ивана Тарасюка и отца Саши Храпаченка, которые приехали на опознание тела... У кого не поднимется рука проголосовать за это постановление, которое признает Майдан историческим событием, купите наконец себе билеты, хотите - мы вам купим, и поезжайте уже в тот Ростов. Там нет наших Майданов. Там нет "этих долбанных украинцев". Нет тех, кто вам портит жизнь. Забудьте за эту страну и уезжайте отсюда", - выступила Бобровская с трибуны.

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Документ называет революцию достоинства одним из ключевых моментов украинского государства и выразителем национальной идеи свободы. Осуждает режим президента-беглеца Виктора Януковича и противоправную деятельность отдельных правоохранителей, военнослужащих внутренних войск, прокуроров, судей и других должностных лиц.

"Принятие заявления необходимо для предоставления политической оценки событиям Евромайдана, Революции достоинства и их последствиям. В частности, дается оценка действиям Виктора Януковича, милицейских подразделений "Беркут" и другим лицам и организациям, которые совершали противоправные действия", - говорится в пояснительной записке.

Ночью 30 ноября 2013-го спецподразделение "Беркут" устроил на площади силовой разгон протестующих. Это возмутило украинцев. 1 декабря на майдан Независимости в Киеве вышли до 1 млн людей. Началась Революция достоинства.

Майдан 19 января 2014 года перерос в силовое противостояние с властью. После двухсоттысячного митинга на майдане Независимости активисты "Правого сектора" штурмовали границу охраны правительственного квартала. Те события называли "Кровавое крещение" или "Вогнехреща".

С ночи на 20 января столкновения со спецназовцами стали перманентны и жестоки. В ответ на обстрел фейерверками и забросами брусчаткой и "коктейлями Молотова", милиция стала регулярно обстреливать протестующих резиновыми пулями, свето-шумовыми гранатами, снарядами со слезоточивым газом и поливать баррикады из водометов.

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