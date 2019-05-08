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Рада может "завалить" новый Избирательный кодекс

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Рада может &quot;завалить&quot; новый Избирательный кодекс
Ко второму чтению проекта Избирательного кодекса внесли около 5 тыс. поправок. Фото: ukranews.com

В парламенте нет согласия относительно того, какие пункты законопроекта о новом Избирательном кодексе выносить на второе чтение.

Такое убеждение высказал народный депутат от БПП Вадим Денисенко в эфире телеканала "112 Украина".

"Там лежит [проголосованный в первом чтении] кодекс, который на самом деле очень плохой. Там 5 тысяч правок и непонятно, что мы будем иметь на выходе.

В части, касающейся парламентских выборов, сейчас главная дискуссия идет либо "завалить" этот кодекс, либо выйти на закрытые пропорциональные списки. Закрытые пропорциональны списки - это вариант, который у нас был 2007-го, когда высвечивается весь список кандидатов, а люди голосуют за ту или иную партию без какой-либо мажоритарки. Сейчас нет ответа, какой вариант будет принят. Большинство в парламенте склонно к тому, чтобы оставить нынешнюю модель выборов", - сказал Денисенко.

Он выразил сомнения, что парламенту удастся за несколько недель провести изменения, предусматривающие пропорциональную модель и снижение проходного барьера до 3%.

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Сегодня в Украине действует комбинированная избирательная система. 225 депутатов избираются в Верховную Раду через мажоритарные округа. Там побеждает тот, кто получает большинство голосов. Поэтому перед выборами кандидаты пытаются завоевать уважение жителей своего округа и вкладывают деньги в ремонт, социальную помощь, гречку и тому подобное.

Еще 225 кандидатов проходят в Раду по закрытым партийным спискам. Избиратель голосует за определенную партию или блок партий. В случае, если она набирает более 5% голосов, - проходит в парламент. При такой системе у депутатов есть возможность купить себе место в парламенте.

Новый Избирательный кодекс введет парламентские выборы по открытым спискам.

В ноябре 2017-го Верховная Рада приняла в первом чтении проект Избирательного кодекса №3112-1.

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