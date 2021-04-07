Рада может собраться на следующей неделе только раз - "слуга"

Народный депутат из "Слуги народа", председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев не исключает переноса из-за локдауна в Киеве пленарной недели, которая должна начаться во вторник.
"Есть высокая вероятность того, что следующая пленарная неделя будет также перенесена", - цитирует нардепа "Укрінформ".
Гетманцев также отметил, что во вторник может быть внеочередное заседание парламента.
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Верховная Рада отменила пленарную неделю с 29 марта по 2 апреля из-за обострения эпидемиологической ситуации. Вместо этого депутаты предусмотрели работу в комитетах в этот период.
30 марта в парламенте состоялось 3 внеочередные заседания.
С 5 апреля в Киеве усилили карантин. Новые запреты будут действовать как минимум до 16 апреля.
Метро и наземный общественный транспорт столицы работают по спецпропускам.
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