Рада может собраться на следующей неделе только раз - "слуга"

Депутаты собирались в сессионном зале 30 марта. Фото: @verkhovna.rada.ukraine

Народный депутат из "Слуги народа", председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев не исключает переноса из-за локдауна в Киеве пленарной недели, которая должна начаться во вторник.

"Есть высокая вероятность того, что следующая пленарная неделя будет также перенесена", - цитирует нардепа "Укрінформ".

Гетманцев также отметил, что во вторник может быть внеочередное заседание парламента.

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Верховная Рада отменила пленарную неделю с 29 марта по 2 апреля из-за обострения эпидемиологической ситуации. Вместо этого депутаты предусмотрели работу в комитетах в этот период.

30 марта в парламенте состоялось 3 внеочередные заседания.

С 5 апреля в Киеве усилили карантин. Новые запреты будут действовать как минимум до 16 апреля. Метро и наземный общественный транспорт столицы работают по спецпропускам.