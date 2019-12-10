Рада хочет освободить от налогов украинцев до 27 лет

Законопроектом хотят стимулировать работодателей трудоустраивать молодежь.

Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта поддержал проект изменений в Налоговый кодекс №2250-1 о содействии трудоустройству молодых специалистов и внутренне перемещенных лиц, остановке оттока украинских специалистов за границу.

Законопроект предлагает установить нулевую ставку налога на доходы физических лиц налогоплательщиков, не достигших 27-летнего возраста, сообщает сайт парламента.

Также - освобождать от налогообложения прибыль предприятий и организаций, в которых в течение отчетного периода количество внутренне перемещенных лиц и/или лиц, не достигших 27-летнего возраста, имеющих там основное место работы, составляет не менее 50% работников. При условии, что фонд оплаты труда таких лиц составляет в течение отчетного периода не менее 25% суммы общих расходов на оплату труда.

Кроме того - освобождать от уплаты единого налога плательщиков второй - четвертой групп, которые соответствуют вышеуказанным критериям.

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Принятие законопроекта будет стимулировать работодателей принимать на работу молодежь и способствовать увеличению занятости молодежи. Кроме того, молодежь будет заинтересована работать в Украине, а не выезжать на заработки за границу.

Вместе с тем при установлении льгот должны быть определены определенные ограничения, а именно максимальная сумма дохода налогоплательщиков в возрасте до 27 лет, освобождается от уплаты налога на доходы физических лиц.

МВФ и украинское правительство предварительно договорились о новой трехлетней программе финансирования на $5,5 млрд. Договор должно утвердить руководство Фонда и исполнительный комитет.