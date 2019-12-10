Рада хочет освободить от налогов украинцев до 27 лет

 
Ексклюзивы
1/5
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 1683
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 684
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 531
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 225
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4392
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 9576
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 20034
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6849
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 396
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3205
Фото
Все фото
5
9
12
22
9
Участники акции на Банковой признали &quot;нормандский саммит&quot; успешным и начали разбирать палатки
Участники акции на Банковой признали "нормандский саммит" успешным и начали разбирать палатки
Варта на Банковой: как проходит второй день акции у Офиса президента
Варта на Банковой: как проходит второй день акции у Офиса президента
&quot;Нормандский саммит&quot;: около тысячи активистов собираются провести ночь на Банковой
"Нормандский саммит": около тысячи активистов собираются провести ночь на Банковой
Успешную страну нельзя построить, не имея международных побед - что делать Украине на &quot;нормандском саммите&quot;
Успешную страну нельзя построить, не имея международных побед - что делать Украине на "нормандском саммите"
Богдана в день рождения назвали &quot;суперменом&quot;
Богдана в день рождения назвали "суперменом"
Видео
Все видео
"Слугу народа" финансировали с орбиты фигуранта дела Екатерины Гандзюк
"Слугу народа" финансировали с орбиты фигуранта дела Екатерины Гандзюк
Путин на саммите ходил в туалет в сопровождении 6 охранников
Путин на саммите ходил в туалет в сопровождении 6 охранников
Пресс-конференция "нормандской четверки". Видео
Пресс-конференция "нормандской четверки". Видео
Аваков описал поведение Зеленского на самите
Аваков описал поведение Зеленского на самите
"Нормандские переговоры". Прямая трансляция
"Нормандские переговоры". Прямая трансляция
Интервью
1/5
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 990
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 9576
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2556
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2673
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6849
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 декабря 2019
Просмотров: 522
Без крові
Зранку переглядаю новини. Вважав себе знавцем історії спорту, але ця валить із ніг: "Кров у басейні. Історія найвідомішого матчу з водного поло". ...
вторник, 10 декабря 2019 12:47

Рада хочет освободить от налогов украинцев до 27 лет

  Комментировать
Рада хочет освободить от налогов украинцев до 27 лет
Законопроектом хотят стимулировать работодателей трудоустраивать молодежь.

Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта поддержал проект изменений в Налоговый кодекс №2250-1 о содействии трудоустройству молодых специалистов и внутренне перемещенных лиц, остановке оттока украинских специалистов за границу.

Законопроект предлагает установить нулевую ставку налога на доходы физических лиц налогоплательщиков, не достигших 27-летнего возраста, сообщает сайт парламента.

Также - освобождать от налогообложения прибыль предприятий и организаций, в которых в течение отчетного периода количество внутренне перемещенных лиц и/или лиц, не достигших 27-летнего возраста, имеющих там основное место работы, составляет не менее 50% работников. При условии, что фонд оплаты труда таких лиц составляет в течение отчетного периода не менее 25% суммы общих расходов на оплату труда.

Кроме того - освобождать от уплаты единого налога плательщиков второй - четвертой групп, которые соответствуют вышеуказанным критериям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада за 100 дней приняла 86 законов

Принятие законопроекта будет стимулировать работодателей принимать на работу молодежь и способствовать увеличению занятости молодежи. Кроме того, молодежь будет заинтересована работать в Украине, а не выезжать на заработки за границу.

Вместе с тем при установлении льгот должны быть определены определенные ограничения, а именно максимальная сумма дохода налогоплательщиков в возрасте до 27 лет, освобождается от уплаты налога на доходы физических лиц.

МВФ и украинское правительство предварительно договорились о новой трехлетней программе финансирования на $5,5 млрд. Договор должно утвердить руководство Фонда и исполнительный комитет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рада хочет освободить от налогов украинцев до 27 лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
декабря

Историку дали 10 лет за запрещенную литературу

Журнал с обнаженной актрисой на обложке раскупили за день

В Одессе неизвестные захватили медицинский университет

Самое читаемое
Доллар стремительно дешевеет
Доллар стремительно дешевеет Просмотров: 20367
Выбрали &quot;Мисс Вселенная 2019&quot;: самые горячие фото титулованной красавицы
Выбрали "Мисс Вселенная 2019": самые горячие фото титулованной красавицы
10
 1 Просмотров: 20281
Журналисты поймали Тимошенко на лжи
Журналисты поймали Тимошенко на лжи
 1 Просмотров: 18027
&quot;Нормандские переговоры&quot;. Прямая трансляция
"Нормандские переговоры". Прямая трансляция
 Просмотров: 9333
Мошенничество с карточками: как украинцев &quot;разводят на деньги&quot;
Мошенничество с карточками: как украинцев "разводят на деньги" Просмотров: 9144
Политика
"Ни мира, ни капитуляции, и это скорее хорошо" - Геращенко о Н4
"Ни мира, ни капитуляции, и это скорее хорошо" - Геращенко о Н4 Просмотров: 27
"Слугу народа" финансировали с орбиты фигуранта дела Екатерины Гандзюк
"Слугу народа" финансировали с орбиты фигуранта дела Екатерины Гандзюк
 Просмотров: 108
В Раде Зеленскому говорят, что "Минск" – это путь в никуда
В Раде Зеленскому говорят, что "Минск" – это путь в никуда Просмотров: 477
Скандальный "слуга народа" хочет отменить закон о языке
Скандальный "слуга народа" хочет отменить закон о языке Просмотров: 918
Оставили в должности судью, который позволил разгон Майдана
Оставили в должности судью, который позволил разгон Майдана Просмотров: 153
Больше всего комментируют
15
"Нормандский саммит": около тысячи активистов собираются провести ночь на Банковой
4
На Донбассе погиб воин 72 бригады Дмитрий Темный
4
"Нормандские переговоры" прервали – Зеленский и Путин уединились
4
Протесты на Банковой стали козырем для Путина - Зеленский
3
Зеленский: Разведение войск в Донбассе может занять 6 лет
Голосов: 14081
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua