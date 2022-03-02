Рада готовит закон о национализации российского имущества в Украине

Все имущество, объекты и средства находящейся на территории Украины страны-агрессора РФ планируют национализировать.
Такую идею поддержал Комитет Верховной Рады по экономическому развитию, сообщили в партии "Слуга народа".
Комитет "настаивает на необходимости национализировать все имущество, объекты, средства и вклады агрессора, которые находятся на территории Украины".
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Над соответствующим законопроектом Комитет работает совместно с Министерством экономики и другими центральными органами исполнительной власти.
Российская Федерация практически объявила дефолт. В настоящее время Украина становится все сильнее, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Сегодня Европейский Союз принял отключение семи российских банков от SWIFT.
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