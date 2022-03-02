Россия практически объявила дефолт - Шмыгаль

Мировые компании уходят из России, поскольку не хотят иметь отношение к кровавым деньгам - Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal

Железный занавес все больше опускается над страной-агрессором Россией. Украина в это время становится только сильнее.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в обращении к украинцам 2 марта, передает Gazeta.ua.

"Мировые компании уходят из России, поскольку не хотят иметь отношение к кровавым деньгам. Россия практически объявила дефолт. Для России закрыли небо большинство цивилизованных стран. В настоящее время Украина становится все сильнее", - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что Европейский парламент принял заявку Украины на вступление в союз. Также Украина присоединяется к европейской сети ENTSO-E.

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Премьер подчеркнул, что вражеские войска истощаются и на отдельных участках вынуждены отступать, когда Вооруженные силы Украины пополняются воинами и оружием.

"Десяти тысяч резервистов пополняют ряды нашей армии. В Украину идет оружие из разных уголков мира. Растерянность и страх, который был у многих людей в первые два дня войны, изменились на собранность и отвагу", - добавил Шмыгаль.

Он заверил, что руководство страны остается на местах и ​​уезжать никуда не собирается.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.