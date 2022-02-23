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среда, 23 февраля 2022 09:28

Рада будет просить СНБО ввести санкции против депутатов Госдумы

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Рада будет просить СНБО ввести санкции против депутатов Госдумы
Совет рассмотрит санкции и законопроект об оружии. Фото: "Укринформ"

На пленарном заседании Верховной Рады 23 февраля обратятся в Совет национальной безопасности и обороны Украины с предложением ввести санкции против депутатов Госдумы РФ.

Информацию об этом внесли в повестку парламента, передает "Укрінформ".

Принятие проекта постановления "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер" запланировано первым вопросом.

После этого рассмотрят в первом чтении законопроекты "О праве на гражданское огнестрельное оружие".

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Сегодня в первом чтении депутаты рассмотрят законопроекты "О внесении изменений в некоторые законы Украины по определенным вопросам управления имуществом для нужд Вооруженных Сил Украины" и "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (об освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по трансплантации анатомических материалов человеку)". Также планируется ратифицировать международные документы.

21 февраля президент России Владимир Путин признал оккупированные территории Востока Украины "независимыми республиками". 22 февраля обе палаты парламента РФ поддержали эту позицию.

Цивилизованный мир осудил незаконное решение России и объявил о введении новых санкций. Германия приостановила сертификацию российско-германского газопровода "Северный поток-2". Великобритания объявила о санкциях против пяти российских банков и друзей Путина - бизнесменов Геннадия Тимченко и братьев Бориса и Игоря Ротенбергов. Их активы в Британии будут заморожены, а лицам запретят приезжать в страну.

Во вторник послы ЕС обсудили санкции против России, в частности - запрет на торговлю российскими государственными облигациями на европейском рынке и исключение псевдореспублик ЛНР и ДНР из соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной.

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Дата
23
февраля

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