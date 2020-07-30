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четверг, 30 июля 2020 14:45

Работники ОПЗ митингуют против возможного возвращения Назаренко

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  Работники ОАО "Одесский припортовый завод" митингуют против вероятного возвращения на предприятие предыдущего руководителя Сергея Назаренко
Работники ОАО "Одесский припортовый завод" митингуют против вероятного возвращения на предприятие предыдущего руководителя Сергея Назаренко

30 июля, сотрудники ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) митинговали на проходной против вероятного возвращения на предприятие предыдущего руководителя - Сергея Назаренко. Люди уверены, что "реванш" бывшего директора обязательно повлечет за собой очередную остановку работы завода и новое накапливание долгов по зарплате.

Около 100 человек вышли на проходную ОПЗ с плакатами "Нет реваншу схем Назаренко", "Назаренко, верни нашу зарплату" и "Кто ответит за смерть людей на РСУ?". Митингующие также скандировали: "Назаренко, руки прочь от завода!".

Сотрудники завода - бывшие и нынешние - рассказали, что опасаются возвращения на ОПЗ предыдущего врио, Сергея Назаренко, при котором завод практически остановился и обанкротился. Также "правление" Назаренко было отмечено многомесячными задержками выплаты зарплат и трагическими нарушениями техники охраны труда.

Напомним, с декабря 2016-го по январь 2020 года должность врио предправления-директора ПАО "Одесский припортовый завод" занимал Сергей Назаренко. При нем предприятие почти остановило работу, а сотрудникам не выплачивали зарплату много месяцев. По данным правоохранителей, руководство ОПЗ было причастно к схемам хищения госбюджета.

Следствием установлено, что доверенное лицо народного депутата VIII созыва организовало схему, по которой ОПЗ продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных. В дальнейшем эта компания перепродавала товар иностранным компаниям из реального сектора экономики по конкурентоспособным ценам. Однако физически поставки обеспечивал этим компаниям ОПЗ. Расследование приведенных фактов НАБУ и САП осуществляют с октября 2016 года.

В начале 2020-го Кабинет Министров Украины назначил врио ОПЗ Николая Синицу. Зная о проблемах с выплатами на предприятии, новый и.о. директора ОПЗ обратился в набсовет предприятия и в ФГИ с просьбой снизить ему зарплату. После этого ее урезали в 10 раз. Также на заводе начали активно закрывать долги перед сотрудниками.

В настоящее время, как отмечают работники ОПЗ, Назаренко пытается вернуться на предприятие через позицию "советника" Николая Синицы. Говорят, он пользуется неким "высоким покровительством". Один из участников митинга рассказал, что из-за Назаренко завод почти остановился, зарплату не платили около полгода, и ему пришлось уволиться.

"Мне было нечем кормить семью. Пять месяцев не платили зарплату. Это при том, что я полжизни отдал этому предприятию. Когда Назаренко ушел - подумывал вернуться, но он снова ходит по коридорам нашего ОПЗ, поэтому я вышел сюда, на митинг", - отметил он.

Что касается гибели двух людей на складе РСУ - 45-летней уборщицы и 22-летнего охранника - то их семьи до сих пор не получили никаких выплат и компенсаций, отмечают митингующие.

Напомним, ФГИ предпринимает попытки выставить ОПЗ на приватизацию с 2009 года. Ни одна из них не была успешной. Лишь в 2016 году государство выставляло 99,57% акций ОПЗ на продажу: сначала в июле по стартовой цене 13,17 млрд грн, затем в декабре по сниженной цене 5,16 млрд грн, однако оба раза безрезультатно.

Отсутствие интереса к ОПЗ, в частности, связано с его долгом свыше $250 млн структурам Фирташа. Тем не менее, Фонд госимущества не отказывается от этой идеи. По словам главы ФГИ, программа действий на ОПЗ в настоящее время такова: в сотрудничестве с советником завершить аудит предприятия; провести частичную модернизацию; осуществить централизацию закупок и повысить операционную эффективность.

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30
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