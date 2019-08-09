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пятница, 09 августа 2019 14:04

Работник ОП заявил, что рассылал скачанное из интернета заявление Богдана

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Работник ОП заявил, что рассылал скачанное из интернета заявление Богдана
"Я просто всем сбрасывал и бросал в ответ это заявление, которое я сам скачал из интернета", - Тимошенко. ФОТО: Facebook Kirill Timoshenko

Заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассылал журналистам фотографию заявления на увольнение своего шефа Андрея Богдана, которую сам загрузил из интернета.

Об этом он рассказал в интервью Liga.net.

"Ближе к вечеру у меня просто начал обрываться телефон, появилось заявление в Facebook, на некоторых сайтах. Мне начали наяривать журналисты практически всех изданий ... Я зашел и увидел эту историю на одном из новостных сайтов ... Я просто всем сбрасывал и бросал в ответ это заявление, которое я сам скачал из интернета ", - сказал Тимошенко.
Заявление загрузил с сайта "24 канала", добавил он.

На вопросы журналистов, указал Тимошенко, отказывался комментировать.

"Я к тому моменту не успевал связаться с Богданом ... Позже было принято решение, что президент это лично прокомментирует", - сказал заместитель Богдана.

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1 августа в СМИ появилось сообщение о том, что глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию.

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