Работник ОП заявил, что рассылал скачанное из интернета заявление Богдана

Заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассылал журналистам фотографию заявления на увольнение своего шефа Андрея Богдана, которую сам загрузил из интернета.
Об этом он рассказал в интервью Liga.net.
"Ближе к вечеру у меня просто начал обрываться телефон, появилось заявление в Facebook, на некоторых сайтах. Мне начали наяривать журналисты практически всех изданий ... Я зашел и увидел эту историю на одном из новостных сайтов ... Я просто всем сбрасывал и бросал в ответ это заявление, которое я сам скачал из интернета ", - сказал Тимошенко.
Заявление загрузил с сайта "24 канала", добавил он.
На вопросы журналистов, указал Тимошенко, отказывался комментировать.
"Я к тому моменту не успевал связаться с Богданом ... Позже было принято решение, что президент это лично прокомментирует", - сказал заместитель Богдана.
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1 августа в СМИ появилось сообщение о том, что глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию.
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