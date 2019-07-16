Работа окружной избирательной комиссии полностью парализована – председатель ОИК 94 округа

Полиция срывает работу окружной избирательной комиссии. Фото: Prm

Полиция ворвалась в помещение окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 94 и полностью парализовала процесс подготовки к выборам 21 июля. Об этом заявила председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 94 Светлана Цыганий на брифинге.

По ее словам, члены окружной избирательной комиссии стали объектом давления некоторых участников выборов, которые используют репрессивную правоохранительную систему в своих целях.

"Около 13.00 десять представителей Национальной полиции вошли в помещение окружной избирательной комиссии №94, что прямо запрещено законом, под предлогом вручения членам комиссии повесток. В них сказано, что в органы досудебного следствия им надо прийти 19 и 20 июля. Члены окружной избирательной комиссии номер 94 стали фигурантами надуманных уголовных дел, возбужденных по заявлениям неизвестных лиц. Их пытаются запугать, а работу комиссии – сорвать", – подчеркнула Светлана Цыганий.

По ее словам, вызов на допрос накануне выборов является ничем иным как попыткой сорвать избирательный процесс в округе. Поскольку именно 19 июля комиссия должна принять от ЦИК бюллетени и раздать их участковым избирательным комиссиям.

"Работа комиссии полностью парализована, люди напуганы и не понимают, что происходит. Мы расцениваем это как неприкрытое давление на членов комиссии и попытку сорвать подготовку ко дню голосования 21 июля", – рассказала председатель ОИК.

Светлана Цыганий отметила, что за этой акцией стоят политические взяточники, которые неоднократно угрожали членам комиссии, обещая привести полицию, пытались сорвать рабочие заседания комиссии и таким образом полностью парализовать процесс подготовки к выборам.

"Похоже, что правоохранители выполняют политический заказ, нарушая при этом закон. Я хочу обратиться к господину Авакову: неужели это та полиция, на которую мы все заслуживаем после стольких лет реформ?", – заявила председатель ОИК.

Председатель окружной избирательной комиссии также отметила, что комиссия обратилась к международным наблюдателям, в том числе к представителям ОБСЕ, чтобы они дали оценку попыткам сорвать избирательный процесс в 94 округе.