Рабиновича зовут в НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило для объяснений восемь руководителей партий и народного депутата от ОПЗЖ Вадима Рабиновича. Об этом ведомство сообщило в понедельник.
НАПК вызывает нардепа из-за нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
Также из-за возможных нарушений порядка представления финотчетности пригласили восемь представителей партий: Сергея Двирка (Важливий кожен), Андрея Андрушкова (Блок Міхеіла Саакашвілі), Степана Брацюня (Конгрес українських націоналістів), Андрея Киселева (Альянс За Соціальну Справедливість), Татьяну Чечетову-Терашвили (Блок Кернеса – Успішний Харків), Сергея Червонопыського (Партія ветеранів Афганістану), Николая Габера (Патріотична партія України) и Александра Сугоняко (Соціал-демократична партія).
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С 1 января по 31 марта в Украине проходила ежегодная кампания по декларированию.
97 народных депутатов фракции "Слуга народа" и членов их семей приобрели в прошлом году авто, квартиру или землю.
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