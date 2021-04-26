Рабиновича зовут в НАПК

НАПК зовет Рабиновича на 28-29 апреля.

Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило для объяснений восемь руководителей партий и народного депутата от ОПЗЖ Вадима Рабиновича. Об этом ведомство сообщило в понедельник.

НАПК вызывает нардепа из-за нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Также из-за возможных нарушений порядка представления финотчетности пригласили восемь представителей партий: Сергея Двирка (Важливий кожен), Андрея Андрушкова (Блок Міхеіла Саакашвілі), Степана Брацюня (Конгрес українських націоналістів), Андрея Киселева (Альянс За Соціальну Справедливість), Татьяну Чечетову-Терашвили (Блок Кернеса – Успішний Харків), Сергея Червонопыського (Партія ветеранів Афганістану), Николая Габера (Патріотична партія України) и Александра Сугоняко (Соціал-демократична партія).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кива и диссертация: "эпическое" видео по защите

С 1 января по 31 марта в Украине проходила ежегодная кампания по декларированию. 97 народных депутатов фракции "Слуга народа" и членов их семей приобрели в прошлом году авто, квартиру или землю.