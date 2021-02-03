Рабинович и Портнов назвали Зеленского диктатором

Нардеп из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович и экс-замглавы Администрации Януковича Андрей Портнов одинаково среагировали на санкции против телеканалов кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne и ZIK.

В соцсетях оба назвали президента Владимира Зеленского диктатором.

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Так, соратник Медведчука написал в Facebook:

Автор: facebook.com/vadim.rabinovich.39

"Закрытие телеканалов без решения суда - это диктатура. Указ противоречит международным стандартам, Конституции и украинским законам. Проигрышная партия. Впереди большой кризис", - написал Портнов в Telegram.

Автор: t.me/PortnovUA

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Вечером вторника, 2 февраля, был приостановлен эфир телеканалов Newsone, "112 Украина" и ZIK. Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против трех каналов, которые сегодня принадлежат одному человеку - правой руке Медведчука, депутату Тарасу Козаку.