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Соратник Медведчука заболел Covid-19 и жалеет, что не кололся путинской вакциной

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Соратник Медведчука заболел Covid-19 и жалеет, что не кололся путинской вакциной
Рабинович жалеет, что не вакцинировался российской вакциной. Фото: РБК-Украина

Народный депутат из "Оппозиционные платформы - За жизнь" Вадим Рабинович заболел коронавирусом и жалеет, что не вакцинировался российской вакциной.

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Он в Facebook сообщил, что имеет температуру 37,5 и у него крутит мышцы.

"К сожалению, поймал коронавирус. Будем лечиться".

В свою очередь активист Сергей Стерненко написал в Twitter, что Рабинович обещал доставить в Одессу российскую "вакцину" от Covid-19 и сам заразился.

"Так Медведчук для него ее зажал? Или может не существует никакой российской вакцины?".

В ответ нардеп назвал Стерненка "подонком и убийцей" и написал, что не вакцинировался, но жалеет об этом.

6 октября Виктор Медведчук был у кума Владимира Путина в Москве. Там хвастался ему, что кололся российской вакциной в оккупированном Крыму. Видео с Путиным тиражировал подконтрольный Медведчуку прокремлевский телеканал "112 Украина".

После этого в парламенте обратились в Службу безопасности Украины и Министерства здравоохранения.

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