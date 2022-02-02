Пять стран запустили фонд помощи Украине объемом $47 млн

США намерены увеличить свой вклад в фонд с $5 до $10 млн. Фото: facebook.com/vereshchuk.ukraine

Швеция, Швейцария, Великобритания, Канада и Соединенные Штаты Америки запустили совместный фонд для укрепления устойчивости Украины объемом $47 млн.

Швеция предоставит $5,4 млн в течение следующих трех лет, сообщает пресс-служба правительства страны.

"Фонд призван помочь смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах Украины. Финансирование будет направлено на инициативы, которые способствуют укреплению потенциала регионов, страдающих от конфликта. Например, обеспечение технических консультаций или предоставление грантовых инвестиций, которые создадут экономические возможности и улучшат доступ к государственным услугам", - говорится в сообщении.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс на мероприятии по случаю начала работы фонда в Киеве в среду отметила, что партнеры привержены поддержке пострадавших от российской агрессии украинцев. По ее словам, Британия сделает в фонд взнос объемом $14,8 млн.

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США намерены увеличить свой вклад в фонд с $5 до $10 млн. А Канада предоставит фонду до $12 млн, чтобы сдержать эскалацию.

Это должно привести к повышению качества государственных услуг, увеличению доходов домохозяйств и усилению связей между общинами, разделенными конфликтом.

Страны Балтии едины в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии. Латвия, Литва и Эстония предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.