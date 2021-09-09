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четверг, 09 сентября 2021 15:49

Путин раздражает более 80% украинцев, Лукашенко его настигает

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Путин раздражает более 80% украинцев, Лукашенко его настигает
Негативное отношение к Лукашенко увеличивается. Фото: Getty Images

К президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину отрицательно относятся 81% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 2 по 4 сентября.

Положительно - только 15% опрошенных.

Отношение к руководству Беларуси и России среди украинцев преимущественно негативное. Так, к Александру Лукашенко отрицательно относятся 59% опрошенных, положительно - 34%. При этом, за последний год отношение к президенту Беларуси ухудшилось с 45 до 34%, а за последние два года - вдвое (с 67 до 34%).

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Среди ключевых мировых лидеров лучше всех украинцы относятся к канцлеру Германии Ангеле Меркель (73% - положительно, 19% - отрицательно) и президенту США Джозефу Байдену (64% - положительно, 19% - отрицательно). При этом в динамике за последние несколько месяцев отношение к президенту США несколько улучшилось, к канцлеру Германии - несколько ухудшилось.

Президента Франции Эммануэля Макрона положительно оценили 57%, отрицательно - 19%, затруднились оценить или не знаю такого - 23%.

Президента Польши Анджея Дуду положительно оценили 54%, отрицательно - 10%, затруднились оценить или не знаю такого - 37%.

Социологи опросили 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей и Крыма. Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

С начала российской агрессии на Донбассе во время боевой обстановки погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае.

В августе на Донбассе погибли девять украинских бойцов - больше всего за последние два года, когда было объявлено всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил.

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