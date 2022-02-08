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вторник, 08 февраля 2022 16:44

Путин продолжает скапливать войска на границах Украины - Пентагон

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Путин продолжает скапливать войска на границах Украины - Пентагон
В Пентагоне предупредили о российских войсках на границе. Фото: Reuters

Кремль продолжает собирать у украинских границ дополнительные военные подразделения.

Об этом сказал спикер Пентагона Джон Кирби, передает "Голос Америки".

"Это не только пехота или гусеничная техника, а также артиллерия и средства дальнего огня, противовоздушной и противоракетной обороны, а также силы специальных операций. В распоряжении Путина полный комплект, и он продолжает развиваться с каждым днем, в том числе за последние два дня", - сказал он.

Кирби сообщил о завершении перебрасывания американского эскадрона, оснащенного бронемашинами Stryker, численностью 1 тыс. человек в Румынию и 18-го воздушно-десантного корпуса в Германию. Несколькосот солдат 82-й воздушно-десантной дивизии перебросили в Польшу.

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Он добавил, что еще есть время и пространство для дипломатического решения ситуации в Украине.

В последние дни Россия перебросила в Белоруссию около 30 тыс. военных и современное вооружение. Это самое масштабное военное развертывание Москвы в Белоруссии со времен окончания холодной войны.

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Дата
08
февраля

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