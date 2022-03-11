Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт

Если белорусы решятся на войну, то у них останется два варианта – или сдаться в плен или погибнуть, считает военный эксперт Олег Жданов. Фото: Facebook

Белоруссия может вступить в войну против Украины на стороне России. Решение за самопровозглашённым президентом страны Александром Лукашенко. Для этого президент РФ Владимир Путин звал его в Москву. Это усложнит ситуацию для украинских Вооруженных сил и придаст трудности, однако наши войска готовы. У Украины достаточно сил противостоять врагу, об этом рассказал Gazeta.ua военный эксперт Олег Жданов.

"Беларусь очевидно вступит в войну на стороне России. Война меняет статус – становится региональной на Европейском континенте. Нам придется сражаться еще с одной армией. Именно для этого Путин и вызвал Лукашенко. Ранее об этом шла речь на саммите в Санкт-Петербурге. Белоруссия может стать палочкой выручалочкой вооруженных сил РФ. Могут оттянуть часть наших войск на себя. Этим дадут возможность Путину сделать перегруппировку сил и "поскрести по сусекам", чтобы собрать какие-то резервы и перебросить их на территорию Украины. Для нас это дополнительные сложности", – говорит эксперт.

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Украина готовилась к такому сценарию. В западных областях есть наши войска, которые не задействовали в других направлениях, объясняет Жданов.

"Поведение Лукашенко заставило нас с самого начала держать определенную группировку на юго-западе Украины. У нас там есть войска. Мы не могли их применить по другим направлениям. Теперь эти войска будут держать оборону еще с севера, если белорусская армия все же вторгнется на нашу территорию. Сейчас главное внимание должно быть приковано к Лукашенко. Отдаст ли он приказ на выдвижение войск или нет. РФ создала ему для этого условия. Пообещал Путину, что прикроет спину росармии", – говорит Жданов.

Белорусская армия очень хорошо обеспечена. Но 100-процентной мотивации у военных, чтобы воевать против Украины, нет:

"Не нужно недооценивать противника. У них есть более-менее новые образцы вооружения. К примеру, реактивная система залпового огня "Полонез" с дальностью стрельбы до 200 километров. Это совместная технология с китайцами. Не знаю, сколько имеют боеприпасов к этой системе. Есть противотанковый птур "Скиф" - это наша "Стугна" в экспортном варианте с белорусской электроникой. У них есть новейшие БТРы, отличающиеся от российских. Обладают очень хорошим вооружением. Оно такого же уровня, как у нас и у россиян. Новейшее, исправное и технически пригодное. А мотивация там сегодня, говорят, что 50 на 50. Половина за войну, а половина против".

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Если белорусы решатся на войну, то у них останется два варианта:

"Министр Резников правильно говорит, что мы не хотим с ними воевать. Но если они вмешаются, то у них будет два выхода – или сдаться в плен или погибнуть. Любой враг, ступающий на нашу землю, будет уничтожен. Потому что мы понимаем, если не мы врага, то он нас", - говорит Жданов.

Российские войска сейчас пойти на штурм Киева не могут. У них нет достаточно сил для этого, считает военный эксперт

"Возможно, смогут осуществить еще одну попытку осаждать Киев. На штурм не пойдут. Сил у них нет. Те две группировки, которые мы подвинули из Ирпеня и Гостомеля, отошли в леса. Могут попытаться еще раз продвинуться. Но не на Киев, а вдоль столицы. Направление Стоянка, Гореничи, Ясногородка, Фастов, чтобы выйти на Днепр. Другая группировка, которая с левого берета наступает под Броварами, перешла к обороне. И я не говорил бы, что они пойдут в наступление. Надо очень долго собирать силы. А их у них сегодня нет. Техника и орудие в России, может быть, есть. А личного состава нет. Развернуться за один день не могут. Им нужно мобилизовать, научить и только тогда смогут перебросить в Украину. Пытаются привлекать наемников. Их из Сирии нужно везти самолетами. В среднем за рейс 200 человек. Будут возить очень долго".

Путинские войска могут пойти на теракт на Чернобыльской АЭС, как сообщает Главное управление разведки:

"Они способны подготовить теракт и его осуществить. Такую вероятность не следует отвергать. Путин может пойти на это при полном проигрыше российских войск в Украине. Когда начнем вытеснять их с нашей территории, может пойти по принципу "не достанься никому". Это зависит от того, как сработает вертикаль управления войсками – от издания указа Путина до его выполнения".

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На сегодняшний день оккупационные войска по всем направлениям остановлены. Возможно, удастся в ближайшее время разблокировать Мариуполь, предполагает эксперт:

"Ситуация по стране тяжелая, но стабильная. Сегодня их наступление прекращено во всех направлениях. Мы контролируем и никто никуда не продвигается. Самым горячим остается Мариуполь. Город в осаде. В ближайшие дни, вероятно, его попытаются разблокировать".

11 марта русская армия бомбила территорию Беларуси. Агрессоры атаковали белорусский поселок Копани. Есть информация, что пострадали села Верхний Теребежов и Бухлыч. Это зафиксировали украинские пограничники в Ровенской области. Это – провокация, чтобы склонить Беларусь к полномасштабной атаке на Украину.

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