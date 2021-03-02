Путин потерял интерес к Зеленскому. Примирение с РФ невозможно

Зеленский встречался с Путиным один раз - в декабре 2019-го в Париже на встрече лидеров "нормандского формата". Фото: ЕРА-EFE

Российский президент Владимир Путин надеялся выторговать у молодого политика Владимира Зеленского выгодные позиции по Донбассу.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит журналисты и политический обозреватель Леонид Швец.

"Зеленский шел в президенты на теме мира. И первый год с хвостиком его работы был посвящен этой теме. Он искренне надеялся что-то выжать из Путина. Считал, что убедит его. Не вышло.

Путин же надеялся из молодого неопытного президента Украины получить хотя бы автономию ОРДЛО. Не получил и потерял интерес к Зеленскому и Донбассу.

К нынешним шагам (введению санкций против кума Путина Виктора Медведчука. - Gazeta.ua) президента подтолкнула критическая необходимость отбиться от политических оппонентов, которые стали приближаться. Не так выросли рейтинги Медведчука-Бойко, Порошенко, как снизилась поддержка Зеленского. Атака на Медведчука и его СМИ - выстрел дуплетом. Убивая каналы, благодаря которым Медведчук имел влияние, задел и Порошенко, который Медведчука вернул в большую украинскую политику. А пришел к этому Зеленский, потому вынужден менять стратегию. Примирение с РФ невозможно", - убежден Швец.

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20 февраля в Украине провозглашено началом временной оккупации Крыма. В 2014-м Россия оккупировала украинский полуостров, введя на его территорию военных и организовав в марте 2014-го псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Тогда же в Донецкой и Луганской областях начались антиправительственные протесты. Местные сепаратисты при поддержке России захватили ряд административных зданий и заговорили о создании Луганской и Донецкой народных республик. С тех пор на Донбассе продолжаются военные действия. Международный уголовный суд в ноябре 2016-го постановил, что война на востоке Украины - это "международный вооруженный конфликт между Украиной и Российской Федерацией".

Интервью Леонида Швеца ищите в журнале "Країна" от 4 марта.